https://ria.ru/20220922/podshefnye-1818712451.html

Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач

Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач - РИА Новости, 22.09.2022

Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач

Обеспечение комфортной жизни для населения подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики - одна из важных задач на сегодня, заявил глава... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:51

2022-09-22T15:51

2022-09-22T15:51

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

новоайдарский район

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общество

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ситуация в днр и лнр

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ТАМБОВ, 22 сен - РИА Новости. Обеспечение комфортной жизни для населения подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики - одна из важных задач на сегодня, заявил глава Тамбовской области Максим Егоров."Мы заключили соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом. И сейчас там работают наши специалисты: строители, работники сферы ЖКХ, сотрудники администрации области. Жителям Донбасса помогаем от всей души. Иначе и быть не может. Когда к соседу пришла беда - человеческий долг ему помочь, - отметил Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В пресс-службе сообщили, что тамбовчане приняли активное участие в подготовке школ подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики к новому учебному году. В частности, почти 22 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области были направлены на капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии, рассчитанной на 500 мест. Работы строители провели в течение месяца — с конца июля по конец августа. Они полностью обновили третий этаж здания, выполнили все внутренние работы. Кроме того, силами тамбовчан полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена "с нуля" школа в селе Чабановка. Открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.В пресс-службе также отметили, что в Тамбовской области в этом году идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района. Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. На проведение работ по капремонту в этом году направлено 825 миллионов рублей. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813798938.html

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html

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Алёна Пава

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