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Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач - РИА Новости, 22.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220922/podshefnye-1818712451.html
Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач
Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач - РИА Новости, 22.09.2022
Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач
Обеспечение комфортной жизни для населения подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики - одна из важных задач на сегодня, заявил глава... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:51
2022-09-22T15:51
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
новоайдарский район
луганская народная республика
общество
лнр
ситуация в днр и лнр
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ТАМБОВ, 22 сен - РИА Новости. Обеспечение комфортной жизни для населения подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики - одна из важных задач на сегодня, заявил глава Тамбовской области Максим Егоров."Мы заключили соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом. И сейчас там работают наши специалисты: строители, работники сферы ЖКХ, сотрудники администрации области. Жителям Донбасса помогаем от всей души. Иначе и быть не может. Когда к соседу пришла беда - человеческий долг ему помочь, - отметил Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В пресс-службе сообщили, что тамбовчане приняли активное участие в подготовке школ подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики к новому учебному году. В частности, почти 22 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области были направлены на капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии, рассчитанной на 500 мест. Работы строители провели в течение месяца — с конца июля по конец августа. Они полностью обновили третий этаж здания, выполнили все внутренние работы. Кроме того, силами тамбовчан полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена "с нуля" школа в селе Чабановка. Открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.В пресс-службе также отметили, что в Тамбовской области в этом году идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района. Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. На проведение работ по капремонту в этом году направлено 825 миллионов рублей. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813798938.html
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html
тамбовская область
новоайдарский район
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тамбовская область, максим егоров, новоайдарский район, луганская народная республика, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Новоайдарский район, Луганская Народная Республика, Общество, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
15:51 22.09.2022
 

Егоров: налаживание жизни в подшефном районе ЛНР — одна из важных задач

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Тамбовской области Максим Егоров
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ТАМБОВ, 22 сен - РИА Новости. Обеспечение комфортной жизни для населения подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики - одна из важных задач на сегодня, заявил глава Тамбовской области Максим Егоров.
"Мы заключили соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом. И сейчас там работают наши специалисты: строители, работники сферы ЖКХ, сотрудники администрации области. Жителям Донбасса помогаем от всей души. Иначе и быть не может. Когда к соседу пришла беда - человеческий долг ему помочь, - отметил Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Подготовка школ к новому учебному году в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:28Тамбовская область
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
В пресс-службе сообщили, что тамбовчане приняли активное участие в подготовке школ подшефного Новоайдарского района Луганской народной республики к новому учебному году. В частности, почти 22 миллиона рублей из бюджета Тамбовской области были направлены на капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии, рассчитанной на 500 мест. Работы строители провели в течение месяца — с конца июля по конец августа. Они полностью обновили третий этаж здания, выполнили все внутренние работы. Кроме того, силами тамбовчан полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена "с нуля" школа в селе Чабановка. Открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.
В пресс-службе также отметили, что в Тамбовской области в этом году идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова. До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района. Также 1 сентября после капитального ремонта в регионе открылись девять школ, а до конца 2022 года отремонтируют еще семь. На проведение работ по капремонту в этом году направлено 825 миллионов рублей. В 2023 году будут капитально отремонтированы тринадцать школ.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:36Тамбовская область
Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровНовоайдарский районЛуганская Народная РеспубликаОбществоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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