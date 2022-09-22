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Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы - РИА Новости, 22.09.2022

Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:13

2022-09-22T03:13

2022-09-22T03:13

общество

сергей кравцов

борис чернышов (депутат)

россия

госдума рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы."Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал Чернышов.

https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, сергей кравцов, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф