https://ria.ru/20220922/podgotovka-1818580485.html
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы - РИА Новости, 22.09.2022
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:13
2022-09-22T03:13
2022-09-22T03:13
общество
сергей кравцов
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/21/1557332155_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_5557ee2d0e2ccb53e0bb3656ea23dbf7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы."Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал Чернышов.
https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/21/1557332155_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_c16913e1c4987db204bb0948ecab62b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф
Общество, Сергей Кравцов, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер ГД Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы