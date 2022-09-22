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Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы - РИА Новости, 22.09.2022
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Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы - РИА Новости, 22.09.2022
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:13
2022-09-22T03:13
общество
сергей кравцов
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы."Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал Чернышов.
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общество, сергей кравцов, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф
Общество, Сергей Кравцов, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ
03:13 22.09.2022
 
Вице-спикер Госдумы предложил вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер ГД Чернышов предложил Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.
"Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал Чернышов.
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ОбществоСергей КравцовБорис Чернышов (депутат)РоссияГосдума РФ
 
 
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