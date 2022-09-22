https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818690489.html
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка - РИА Новости, 22.09.2022
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка
Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:52
2022-09-22T14:52
2022-09-22T14:52
михаил мишустин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек", - сказал Мишустин на совещании.
https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795526226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2242b4c0817d00b8075b1caa0a0a46b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка
Мишустин заявил о поддержке матерей с момента беременности и до взросления ребенка