https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818690489.html

Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка

Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка - РИА Новости, 22.09.2022

Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка

Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:52

2022-09-22T14:52

2022-09-22T14:52

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек", - сказал Мишустин на совещании.

https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795526226.html

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михаил мишустин, россия, общество