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Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка - РИА Новости, 22.09.2022
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Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка - РИА Новости, 22.09.2022
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка
Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:52
2022-09-22T14:52
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек", - сказал Мишустин на совещании.
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
14:52 22.09.2022
 
Матерям обеспечат поддержку с момента беременности и до взросления ребенка

Мишустин заявил о поддержке матерей с момента беременности и до взросления ребенка

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия обеспечит комплексную поддержку матерям с момента беременности и до взросления ребенка, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек", - сказал Мишустин на совещании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:44
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей
 
Михаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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