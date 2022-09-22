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"Фермерский островок" открылся в Кургане при поддержке Корпорации МСП

"Фермерский островок" открылся в Кургане при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 22.09.2022

"Фермерский островок" открылся в Кургане при поддержке Корпорации МСП

В Кургане при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в области "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:10

корпорация мсп

россия

ярославская область

курган

экономика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кургане при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в области "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.На "островке" можно приобрести широкий ассортимент продукции курганских фермеров: мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия, молочную продукцию и сыры, мед, травяные сборы и чаи."Фермеры получают возможность сбыта продукции и организации продаж напрямую потребителю в магазинах шаговой доступности. Главное отличие от ярмарок – "Фермерские островки" работают ежедневно, а значит, продукты питания местных сельхозпроизводителей можно купить по пути с работы домой", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что особой гордостью "Фермерского островка" в Кургане является линейка сыров, произведенных местным сыроделом по итальянской и швейцарской технологиям без искусственных добавок, усилителей вкуса и красителей, из местного сырья.Оператором "Фермерского островка" в Кургане является индивидуальный предприниматель. Сейчас вместе с ним свою продукцию через "Фермерский островок" реализуют еще 7 фермеров и небольших переработчиков. Оператором ведется активная работа по привлечению новых поставщиков фермерской продукции, говорится в сообщении."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих по принципу кооперации. На текущий момент "Фермерские островки" работают в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и Удмуртии. К концу текущего года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Реализация проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, ярославская область, курган, экономика