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Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев
В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:38
2022-09-22T23:38
2022-09-22T23:38
в мире
владимир путин
россия
саудовская аравия
донбасс
мухаммед бен сальман
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской стороне незаконно воевавших в Донбассе пленных иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля."Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, саудовская аравия, донбасс, мухаммед бен сальман
В мире, Владимир Путин, Россия, Саудовская Аравия, Донбасс, Мухаммед бен Сальман
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев
В беседе Путина с Бен Сальманом выражено удовлетворение передачей пленных иностранцев