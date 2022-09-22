https://ria.ru/20220922/plennye-1818817112.html

Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев

Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022

Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев

В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:38

2022-09-22T23:38

2022-09-22T23:38

в мире

владимир путин

россия

саудовская аравия

донбасс

мухаммед бен сальман

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской стороне незаконно воевавших в Донбассе пленных иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля."Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815231.html

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Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, саудовская аравия, донбасс, мухаммед бен сальман