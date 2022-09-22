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Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022
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Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев - РИА Новости, 22.09.2022
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев
В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:38
2022-09-22T23:38
в мире
владимир путин
россия
саудовская аравия
донбасс
мухаммед бен сальман
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской стороне незаконно воевавших в Донбассе пленных иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля."Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, россия, саудовская аравия, донбасс, мухаммед бен сальман
В мире, Владимир Путин, Россия, Саудовская Аравия, Донбасс, Мухаммед бен Сальман
23:38 22.09.2022
 
Путин и Бен Сальман обсудили передачу пленных иностранцев

В беседе Путина с Бен Сальманом выражено удовлетворение передачей пленных иностранцев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В беседе президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда выражено удовлетворение передачей саудовской стороне незаконно воевавших в Донбассе пленных иностранцев, сообщает пресс-служба Кремля.
"Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
 
В миреВладимир ПутинРоссияСаудовская АравияДонбассМухаммед бен Сальман
 
 
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