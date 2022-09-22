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При обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, сообщил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
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При обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, сообщил Пушилин
При обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, сообщил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
При обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, сообщил Пушилин
В результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:28
2022-09-22T14:11
в мире
украина
донбасс
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ, заявил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, подписавший указ об обмене."Завершился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 - военнослужащие, пятеро из них из Донбасса. Это Завальный Андрей Николаевич, Могилевич Дмитрий Владимирович, Губанов Андрей Александрович, Жевнеренко Игорь Валентинович, это рядовые из ДНР, и Мищенко Андрей Андреевич, это ефрейтор из ЛНР. Оставшиеся военнослужащие это военнослужащие Российской Федерации. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс, и наш долг был сделать все возможное, чтобы их освободить", - сказал Пушилин.Пушилин также добавил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
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Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны публикует кадры возвращения 55 военных России, ЛНР и ДНР из украинского плена в результате обмена
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в мире, украина, донбасс, россия, денис пушилин
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Денис Пушилин
13:28 22.09.2022 (обновлено: 14:11 22.09.2022)
 
При обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, сообщил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ, заявил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, подписавший указ об обмене.
"Завершился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 - военнослужащие, пятеро из них из Донбасса. Это Завальный Андрей Николаевич, Могилевич Дмитрий Владимирович, Губанов Андрей Александрович, Жевнеренко Игорь Валентинович, это рядовые из ДНР, и Мищенко Андрей Андреевич, это ефрейтор из ЛНР. Оставшиеся военнослужащие это военнослужащие Российской Федерации. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс, и наш долг был сделать все возможное, чтобы их освободить", - сказал Пушилин.
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной
Пушилин также добавил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
 
В миреУкраинаДонбассРоссияДенис Пушилин
 
 
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