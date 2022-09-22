https://ria.ru/20220922/pitt-1818676797.html
Брэд Питт рассказал о фильме с Сандрой Буллок, который так и не сняли
Брэд Питт рассказал о фильме с Сандрой Буллок, который так и не сняли - РИА Новости, 22.09.2022
Брэд Питт рассказал о фильме с Сандрой Буллок, который так и не сняли
Брэд Питт рассказал о фильме, над которым работал с Сандрой Буллок, но ленту так и не удалось снять. Подробностями он поделился в интервью Vogue. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:02
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Брэд Питт рассказал о фильме, над которым работал с Сандрой Буллок, но ленту так и не удалось снять. Подробностями он поделился в интервью Vogue. "Мы когда-то пытались развить идею картины о муже и жене. Они самые успешные ведущие на телеканале, где транслируются передачи о продаже различных вещей. Но персонажи разводятся, ненавидят друг друга и весь сор из избы выносят в эфир, когда продают товары..." — говорит Питт.Актеры все же поработали на одной съемочной площадке. Только в 2022 году вышло два фильма с их участием. Один из них — комедийный боевик "Затерянный город". Буллок сыграла писательницу, которую похитил эксцентричный миллиардер. Персонаж Питта был среди тех, кто пытался ее спасти. Другой — триллер "Быстрее пули" про пятерых наемников, оказавшихся в сверхскоростном экспрессе. Там они узнают, что их миссии как-то связаны.
https://ria.ru/20220921/hardy-1818397948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), сандра буллок, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Брэд Питт (Уильям Бредли), Сандра Буллок, Знаменитости, звезды
17:01 22.09.2022 (обновлено: 17:02 22.09.2022)
Брэд Питт рассказал о фильме с Сандрой Буллок, который так и не сняли
Питт рассказал о комедии про супругов-ведущих с Буллок, который так и не сняли
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Брэд Питт рассказал о фильме, над которым работал с Сандрой Буллок, но ленту так и не удалось снять. Подробностями он поделился
в интервью Vogue.
"Мы когда-то пытались развить идею картины о муже и жене. Они самые успешные ведущие на телеканале, где транслируются передачи о продаже различных вещей. Но персонажи разводятся, ненавидят друг друга и весь сор из избы выносят в эфир, когда продают товары..." — говорит Питт.
Актеры все же поработали на одной съемочной площадке. Только в 2022 году вышло два фильма с их участием.
Один из них — комедийный боевик "Затерянный город". Буллок сыграла писательницу, которую похитил эксцентричный миллиардер. Персонаж Питта был среди тех, кто пытался ее спасти.
Другой — триллер "Быстрее пули" про пятерых наемников, оказавшихся в сверхскоростном экспрессе. Там они узнают, что их миссии как-то связаны.