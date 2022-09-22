https://ria.ru/20220922/peterburg-1818731274.html
В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров
В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров - РИА Новости, 22.09.2022
В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров
Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил вице-губернатор города Анатолий... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:33
2022-09-22T16:33
2022-09-22T16:37
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ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий."В преддверии зимы планируем запустить пилотный проект по установке греющей сетки под покрытие тротуаров. Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил вице-губернатор, первый участок греющей сетки будет проложен в октябре в Соляном переулке рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда.Повелий отметил также, что система подогрева тротуаров относится к слаботочным системам, работающим от постоянного напряжения 12-42 вольта, что гарантирует полную безопасность. "Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках", - заключил он.Минувшей зимой жители Петербурга постоянно жаловались на плохую уборку города от снега и наледи. Как сообщал председатель городского жилищного комитета Олег Зотов, в зимнем сезоне 2022-2023 годов власти перейдут на новую систему уборки внутриквартальных территорий, за которую будут отвечать государственные структуры, а не частные компании.
https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html
https://ria.ru/20220208/nizhegorodskaya-1771605996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, ленинград
Общество, Санкт-Петербург, Ленинград
16:33 22.09.2022 (обновлено: 16:37 22.09.2022)
В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров
В Петербурге в октябре запустят пилотный проект по подогреву тротуаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости.
Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил
вице-губернатор города Анатолий Повелий.
"В преддверии зимы планируем запустить пилотный проект по установке греющей сетки под покрытие тротуаров. Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил вице-губернатор, первый участок греющей сетки будет проложен в октябре в Соляном переулке рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда
.
Повелий отметил также, что система подогрева тротуаров относится к слаботочным системам, работающим от постоянного напряжения 12-42 вольта, что гарантирует полную безопасность. "Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках", - заключил он.
Минувшей зимой жители Петербурга постоянно жаловались на плохую уборку города от снега и наледи. Как сообщал председатель городского жилищного комитета Олег Зотов, в зимнем сезоне 2022-2023 годов власти перейдут на новую систему уборки внутриквартальных территорий, за которую будут отвечать государственные структуры, а не частные компании.