https://ria.ru/20220922/peterburg-1818731274.html

В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров

В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров - РИА Новости, 22.09.2022

В Петербурге запустят проект по подогреву тротуаров

Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил вице-губернатор города Анатолий... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:33

2022-09-22T16:33

2022-09-22T16:37

общество

санкт-петербург

ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга в октябре планируют запустить пилотный проект по подогреву тротуаров во избежание наледи, сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий."В преддверии зимы планируем запустить пилотный проект по установке греющей сетки под покрытие тротуаров. Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил вице-губернатор, первый участок греющей сетки будет проложен в октябре в Соляном переулке рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда.Повелий отметил также, что система подогрева тротуаров относится к слаботочным системам, работающим от постоянного напряжения 12-42 вольта, что гарантирует полную безопасность. "Поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже детских площадках", - заключил он.Минувшей зимой жители Петербурга постоянно жаловались на плохую уборку города от снега и наледи. Как сообщал председатель городского жилищного комитета Олег Зотов, в зимнем сезоне 2022-2023 годов власти перейдут на новую систему уборки внутриквартальных территорий, за которую будут отвечать государственные структуры, а не частные компании.

https://ria.ru/20220916/restavratsiya-1817410734.html

https://ria.ru/20220208/nizhegorodskaya-1771605996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, ленинград