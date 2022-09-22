https://ria.ru/20220922/pereprava-1818633904.html

До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол

До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол - РИА Новости, 22.09.2022

До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол

До 30 украинских военных уничтожено при попытке переправиться через реку Оскол в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:59

2022-09-22T11:59

2022-09-22T12:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. До 30 украинских военных уничтожено при попытке переправиться через реку Оскол в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия