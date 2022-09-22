https://ria.ru/20220922/pereprava-1818633904.html
До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол
До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол - РИА Новости, 22.09.2022
До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол
До 30 украинских военных уничтожено при попытке переправиться через реку Оскол в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:59
2022-09-22T11:59
2022-09-22T12:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. До 30 украинских военных уничтожено при попытке переправиться через реку Оскол в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Россия
11:59 22.09.2022 (обновлено: 12:05 22.09.2022)
До 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол
Минобороны: до 30 украинских военных уничтожили при попытке переправы через реку Оскол