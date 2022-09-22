https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815525.html
Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи
Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи - РИА Новости, 22.09.2022
Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:25
2022-09-22T23:25
2022-09-22T23:34
владимир путин
россия
саудовская аравия
экономика
мухаммед бен сальман
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота, они условились продолжать взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обмена мнениями по двусторонней повестке дня констатировано, что высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растет товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях. Условлено о продолжении взаимодействия и личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220922/putin-1818814844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, саудовская аравия, экономика, мухаммед бен сальман
Владимир Путин, Россия, Саудовская Аравия, Экономика, Мухаммед бен Сальман
23:25 22.09.2022 (обновлено: 23:34 22.09.2022)
Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи
Путин и саудовский наследный принц обсудили темпы роста торгово-экономических связей