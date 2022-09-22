https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815525.html

Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи

Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи - РИА Новости, 22.09.2022

Путин и саудовский наследный принц обсудили торгово-экономические связи

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:25

2022-09-22T23:25

2022-09-22T23:34

владимир путин

россия

саудовская аравия

экономика

мухаммед бен сальман

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота, они условились продолжать взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обмена мнениями по двусторонней повестке дня констатировано, что высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растет товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях. Условлено о продолжении взаимодействия и личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220922/putin-1818814844.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, саудовская аравия, экономика, мухаммед бен сальман