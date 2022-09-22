https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815231.html

Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 23.09.2022

Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T23:11

2022-09-22T23:11

2022-09-23T00:02

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саудовская аравия

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мухаммед бен сальман

опек

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.Речь шла, в частности, о состоявшейся передаче военнопленных-иностранцев, незаконно участвовавших в боях в Донбассе. Наследный принц сам был при этом посредником и выразил свое удовлетворение.Помимо этого, стороны обсудили вопросы координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. Путин и бен Сальман высоко оценили усилия в рамках ОПЕК+ и условились впредь придерживаться достигнутых договоренностей. Наследный принц также заявил, что на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, который пройдет 12-14 октября, Саудовская Аравия будет представлена на достойном уровне.Путин и бен Сальман также отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами и условились продолжать взаимодействие. Кроме того, речь зашла о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. На прошедшем недавно саммите в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнера по диалогу. Мухаммед бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах и заявил, что королевство готово активно участвовать в деятельности организации. Путин также поздравил руководство Саудовской Аравии и народ с 90-летием провозглашения королевства. Стороны отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами и условились продолжать взаимодействие.

https://ria.ru/20220922/makron-1818815405.html

https://ria.ru/20220729/energetika-1805807522.html

саудовская аравия

россия

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в мире, владимир путин, саудовская аравия, россия, мухаммед бен сальман, опек, шос, донбасс