https://ria.ru/20220922/peregovory-1818815231.html
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 23.09.2022
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T23:11
2022-09-22T23:11
2022-09-23T00:02
в мире
владимир путин
саудовская аравия
россия
мухаммед бен сальман
опек
шос
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1920x0_80_0_0_4f92cb7eb73d314e0b5b5dc2ea58731e.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.Речь шла, в частности, о состоявшейся передаче военнопленных-иностранцев, незаконно участвовавших в боях в Донбассе. Наследный принц сам был при этом посредником и выразил свое удовлетворение.Помимо этого, стороны обсудили вопросы координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. Путин и бен Сальман высоко оценили усилия в рамках ОПЕК+ и условились впредь придерживаться достигнутых договоренностей. Наследный принц также заявил, что на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, который пройдет 12-14 октября, Саудовская Аравия будет представлена на достойном уровне.Путин и бен Сальман также отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами и условились продолжать взаимодействие. Кроме того, речь зашла о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества. На прошедшем недавно саммите в Самарканде Саудовская Аравия получила статус партнера по диалогу. Мухаммед бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах и заявил, что королевство готово активно участвовать в деятельности организации. Путин также поздравил руководство Саудовской Аравии и народ с 90-летием провозглашения королевства. Стороны отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами и условились продолжать взаимодействие.
https://ria.ru/20220922/makron-1818815405.html
https://ria.ru/20220729/energetika-1805807522.html
саудовская аравия
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_657:512:2705:2048_1920x0_80_0_0_93e9429b81cc6e179f5f548f7df02718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, саудовская аравия, россия, мухаммед бен сальман, опек, шос, донбасс
В мире, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, Мухаммед бен Сальман, ОПЕК, ШОС, Донбасс
23:11 22.09.2022 (обновлено: 00:02 23.09.2022)
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом