Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней
Глава МИД Чехии Липавский: дезинформация во время пандемии COVID-19 унесла немало жизней
Медицинские маски. Архивное фото
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в Генассамблеи ООН.
"Развитие цифрового пространства является одним из приоритетов Чехии как нынешнего председателя ЕС. Это пространство несет в себе много возможностей, но также таит и определенные риски. Кибератаки, киберпреступность, дезинформация – все это тоже входит в понятие киберпространства, но одновременно содержит в себе и немалые риски. Достаточно вспомнить дезинформацию, связанную с пандемией коронавируса, она унесла немало человеческих жизней", - сказал Липавский.
По словам министра, Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий. "Мы выступаем за открытое, безопасное и стабильное киберпространство, где к правам человека относятся столь же уважительно, как и вне сети", - отметил Липавский.
Значительная часть его выступления была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на международную безопасность. В частности, глава чешского МИД осудил решение России о частичной мобилизации, принятое в Международный день мира, а также намеченные референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.
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