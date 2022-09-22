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Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней

Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней - РИА Новости, 22.09.2022

Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней

Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T05:32

2022-09-22T05:32

2022-09-22T05:32

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ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в Генассамблеи ООН.По словам министра, Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий. "Мы выступаем за открытое, безопасное и стабильное киберпространство, где к правам человека относятся столь же уважительно, как и вне сети", - отметил Липавский.Значительная часть его выступления была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на международную безопасность. В частности, глава чешского МИД осудил решение России о частичной мобилизации, принятое в Международный день мира, а также намеченные референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.

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