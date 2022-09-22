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Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней - РИА Новости, 22.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220922/pandemiya-1818583836.html
Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней
Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней - РИА Новости, 22.09.2022
Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней
Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:32
2022-09-22T05:32
распространение коронавируса
в мире
ян липавский
чехия
россия
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генеральная ассамблея оон
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ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в Генассамблеи ООН.По словам министра, Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий. "Мы выступаем за открытое, безопасное и стабильное киберпространство, где к правам человека относятся столь же уважительно, как и вне сети", - отметил Липавский.Значительная часть его выступления была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на международную безопасность. В частности, глава чешского МИД осудил решение России о частичной мобилизации, принятое в Международный день мира, а также намеченные референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.
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в мире, ян липавский, чехия, россия, мид чехии, генеральная ассамблея оон, оон, украина, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Ян Липавский, Чехия, Россия, МИД Чехии, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина, Коронавирус COVID-19
05:32 22.09.2022
 
Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней

Глава МИД Чехии Липавский: дезинформация во время пандемии COVID-19 унесла немало жизней

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в Генассамблеи ООН.
"Развитие цифрового пространства является одним из приоритетов Чехии как нынешнего председателя ЕС. Это пространство несет в себе много возможностей, но также таит и определенные риски. Кибератаки, киберпреступность, дезинформация – все это тоже входит в понятие киберпространства, но одновременно содержит в себе и немалые риски. Достаточно вспомнить дезинформацию, связанную с пандемией коронавируса, она унесла немало человеческих жизней", - сказал Липавский.
По словам министра, Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий. "Мы выступаем за открытое, безопасное и стабильное киберпространство, где к правам человека относятся столь же уважительно, как и вне сети", - отметил Липавский.
Значительная часть его выступления была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на международную безопасность. В частности, глава чешского МИД осудил решение России о частичной мобилизации, принятое в Международный день мира, а также намеченные референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.
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Распространение коронавирусаВ миреЯн ЛипавскийЧехияРоссияМИД ЧехииГенеральная Ассамблея ООНООНУкраинаКоронавирус COVID-19
 
 
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