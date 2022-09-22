https://ria.ru/20220922/otoplenie-1818698522.html

Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы

Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы - РИА Новости, 22.09.2022

Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:24

2022-09-22T15:24

2022-09-22T15:24

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петр бирюков

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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