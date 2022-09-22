https://ria.ru/20220922/otoplenie-1818698522.html
Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы
Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы - РИА Новости, 22.09.2022
Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:24
2022-09-22T15:24
2022-09-22T15:24
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отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Москва, Общество, ЖКХ, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.
"Отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина
, с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы, ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.