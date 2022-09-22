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Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы - РИА Новости, 22.09.2022
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Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы
Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы - РИА Новости, 22.09.2022
Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:24
2022-09-22T15:24
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петр бирюков
сергей собянин
москва
общество
жкх
отопительный сезон 2022-2023 в россии
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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петр бирюков, сергей собянин, москва, общество, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Москва, Общество, ЖКХ, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
15:24 22.09.2022
 

Петр Бирюков: отопление подается во все социальные учреждения Москвы

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Детский сад . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают все социальные учреждения, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отопление уже включили во всех социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что отопление уже начали включать на предприятиях торговли и промышленности. Все работы будут завершены в установленные действующим регламентом сроки.
"Отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы, ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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