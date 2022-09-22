06:39 22.09.2022 (обновлено: 12:10 22.09.2022)
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать по России
Валерий Фадеев . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В ходе рабочего визита в Сургут советник Фадеев вместе с представителями общественности, членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, представителями УФСИН по Югре, министерства труда и социальной защиты РФ побывали в Сургутском исправительном центре, ознакомились с инфраструктурой учреждения и пообщались с заключенными, чтобы узнать их мнение об условиях содержания.
"Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно. При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах… Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России", - сказал Фадеев, слова которого приводит департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
По данным властей, договоры с ханты-мансийским управлением ФСИН заключили 11 югорских предпринимателей, чаще всего они используют возможности колоний для производства металлических, деревянных и швейных изделий, а также в сфере лесопереработки. Поддержка в заключении договоров оказывается по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".