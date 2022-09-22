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Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать - РИА Новости, 22.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220922/opyt-1818585864.html
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать - РИА Новости, 22.09.2022
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать
Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:39
2022-09-22T12:10
общество
валерий фадеев
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.В ходе рабочего визита в Сургут советник Фадеев вместе с представителями общественности, членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, представителями УФСИН по Югре, министерства труда и социальной защиты РФ побывали в Сургутском исправительном центре, ознакомились с инфраструктурой учреждения и пообщались с заключенными, чтобы узнать их мнение об условиях содержания."Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно. При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах… Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России", - сказал Фадеев, слова которого приводит департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.По данным властей, договоры с ханты-мансийским управлением ФСИН заключили 11 югорских предпринимателей, чаще всего они используют возможности колоний для производства металлических, деревянных и швейных изделий, а также в сфере лесопереработки. Поддержка в заключении договоров оказывается по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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общество, валерий фадеев, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Валерий Фадеев, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ханты-Мансийский Автономный Округ
06:39 22.09.2022 (обновлено: 12:10 22.09.2022)
 
Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать

Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать по России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В ходе рабочего визита в Сургут советник Фадеев вместе с представителями общественности, членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, представителями УФСИН по Югре, министерства труда и социальной защиты РФ побывали в Сургутском исправительном центре, ознакомились с инфраструктурой учреждения и пообщались с заключенными, чтобы узнать их мнение об условиях содержания.
"Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно. При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах… Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России", - сказал Фадеев, слова которого приводит департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
По данным властей, договоры с ханты-мансийским управлением ФСИН заключили 11 югорских предпринимателей, чаще всего они используют возможности колоний для производства металлических, деревянных и швейных изделий, а также в сфере лесопереработки. Поддержка в заключении договоров оказывается по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоВалерий ФадеевРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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