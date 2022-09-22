https://ria.ru/20220922/opyt-1818585864.html

Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать

Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать - РИА Новости, 22.09.2022

Фадеев: опыт Югры по созданию исправительных центров нужно тиражировать

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:39

2022-09-22T06:39

2022-09-22T12:10

общество

валерий фадеев

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию исправительных центров необходимо тиражировать в России, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.В ходе рабочего визита в Сургут советник Фадеев вместе с представителями общественности, членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, представителями УФСИН по Югре, министерства труда и социальной защиты РФ побывали в Сургутском исправительном центре, ознакомились с инфраструктурой учреждения и пообщались с заключенными, чтобы узнать их мнение об условиях содержания."Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно. При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах… Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России", - сказал Фадеев, слова которого приводит департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.По данным властей, договоры с ханты-мансийским управлением ФСИН заключили 11 югорских предпринимателей, чаще всего они используют возможности колоний для производства металлических, деревянных и швейных изделий, а также в сфере лесопереработки. Поддержка в заключении договоров оказывается по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20220712/moratoriy-1801915804.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, валерий фадеев, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)