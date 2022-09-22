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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.09.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.09.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:40
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роман старовойт
курская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября", - написал Старовойт в своем Telegram-канале."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
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роман старовойт, курская область, общество
Роман Старовойт, Курская область, Общество
09:40 22.09.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 7 октября

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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Роман СтаровойтКурская областьОбщество
 
 
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