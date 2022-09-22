https://ria.ru/20220922/opasnost-1818599070.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.09.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:40
2022-09-22T09:40
2022-09-22T09:40
роман старовойт
курская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября", - написал Старовойт в своем Telegram-канале."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.
https://ria.ru/20220919/kherson-1817875632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, общество
Роман Старовойт, Курская область, Общество
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 7 октября