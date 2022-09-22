https://ria.ru/20220922/opasnost-1818599070.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.09.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:40

2022-09-22T09:40

2022-09-22T09:40

роман старовойт

курская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября", - написал Старовойт в своем Telegram-канале."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

https://ria.ru/20220919/kherson-1817875632.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

роман старовойт, курская область, общество