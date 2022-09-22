https://ria.ru/20220922/oon-1818637616.html
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.09.2022
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН
Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:51
россия
в мире
джо байден
сергей рябков
сша
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно", - сказал он журналистам."А что касается общей тональности речи (Байдена) - это очередная претензия на доминирование в мире, попытка всех построить в шеренгу", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, джо байден, сергей рябков, сша, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Джо Байден, Сергей Рябков, США, ООН, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 22.09.2022 (обновлено: 12:51 22.09.2022)
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН
Замглавы МИД Рябков поддержал предложение президента США Байдена о расширении Совбеза ООН
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно", - сказал он журналистам.
"А что касается общей тональности речи (Байдена) - это очередная претензия на доминирование в мире, попытка всех построить в шеренгу", - добавил дипломат.