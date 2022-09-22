https://ria.ru/20220922/oon-1818637616.html

В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН

В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.09.2022

В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН

Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:12

2022-09-22T12:12

2022-09-22T12:51

россия

в мире

джо байден

сергей рябков

сша

оон

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно", - сказал он журналистам."А что касается общей тональности речи (Байдена) - это очередная претензия на доминирование в мире, попытка всех построить в шеренгу", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, джо байден, сергей рябков, сша, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)