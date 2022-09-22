Рейтинг@Mail.ru
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/oon-1818637616.html
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.09.2022
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН
Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:12
2022-09-22T12:51
россия
в мире
джо байден
сергей рябков
сша
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно", - сказал он журналистам."А что касается общей тональности речи (Байдена) - это очередная претензия на доминирование в мире, попытка всех построить в шеренгу", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, джо байден, сергей рябков, сша, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Джо Байден, Сергей Рябков, США, ООН, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 22.09.2022 (обновлено: 12:51 22.09.2022)
 
В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совбеза ООН

Замглавы МИД Рябков поддержал предложение президента США Байдена о расширении Совбеза ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности ООН - это похвально, есть кандидаты достойные того, чтобы стать постоянными членами Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно", - сказал он журналистам.
"А что касается общей тональности речи (Байдена) - это очередная претензия на доминирование в мире, попытка всех построить в шеренгу", - добавил дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 01:08
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая
 
РоссияВ миреДжо БайденСергей РябковСШАООНСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала