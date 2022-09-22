10:24 22.09.2022 (обновлено: 14:57 22.09.2022)
Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН
Главы МИД G7 заявили о необходимости модернизации ООН для большей ее эффективности
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "Большой семерки" признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом глобальных вызовов.
"Министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель) признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом растущих глобальных угроз", - говорится в заявлении глав МИД G7.
В среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи Всемирной организации, заявил, что Вашингтон выступает за расширение Совета Безопасности ООН - как постоянных, так и непостоянных его членов. На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
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