https://ria.ru/20220922/oon-1818607866.html

Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН

Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН - РИА Новости, 22.09.2022

Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН

Главы МИД стран "Большой семерки" признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом глобальных вызовов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:24

2022-09-22T10:24

2022-09-22T14:57

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "Большой семерки" признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом глобальных вызовов."Министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель) признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом растущих глобальных угроз", - говорится в заявлении глав МИД G7.В среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи Всемирной организации, заявил, что Вашингтон выступает за расширение Совета Безопасности ООН - как постоянных, так и непостоянных его членов. На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, g7, оон