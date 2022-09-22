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Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев
Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев
Многосторонние структуры не нашли в себе смелости побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:41
2022-09-22T19:41
2022-09-22T19:41
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Многосторонние структуры не нашли в себе смелости побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Эти многосторонние структуры не нашли в себе смелости, а может быть им просто не позволили побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220712/sud-1801918678.html
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в мире, сергей лавров, киев, россия, оон, украина
В мире, Сергей Лавров, Киев, Россия, ООН, Украина
Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев
Лавров: многосторонние структуры не осмелились побудить Киев к исполнению обязательств