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Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев

Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров: многосторонние структуры не осмелились оказать давление на Киев

Многосторонние структуры не нашли в себе смелости побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:41

2022-09-22T19:41

2022-09-22T19:41

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Многосторонние структуры не нашли в себе смелости побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Эти многосторонние структуры не нашли в себе смелости, а может быть им просто не позволили побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220712/sud-1801918678.html

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в мире, сергей лавров, киев, россия, оон, украина