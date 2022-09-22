Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке за три минуты
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за три минуты
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, за три минуты выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 13:58 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.