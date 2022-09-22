https://ria.ru/20220922/obstrely-1818641073.html
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:24
2022-09-22T12:24
2022-09-22T12:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
сватово
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 17 украинских беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, сватово
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Россия, Сватово
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов