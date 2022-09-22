https://ria.ru/20220922/obstrely-1818641073.html

Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2022

Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:24

2022-09-22T12:24

2022-09-22T12:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

россия

сватово

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 17 украинских беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, сватово