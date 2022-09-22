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Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrely-1818641073.html
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:24
2022-09-22T12:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
сватово
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 17 украинских беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, сватово
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Россия, Сватово
12:24 22.09.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов "Ольха" в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 17 украинских беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСватово
 
 
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