https://ria.ru/20220922/obstrel-1818756356.html

При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал

При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал - РИА Новости, 22.09.2022

При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал

Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:59

2022-09-22T17:59

2022-09-22T18:06

курская область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее он сообщал, что Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области."К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить 7 мин, после чего был подавлен ответным огнём. Благодарю наших защитников!" - написал он.С начала специальной военной операции ВС РФ это как минимум пятый случай обстрела села. В ходе одного из последних обстрелов, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.

https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html

курская область

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Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы рф