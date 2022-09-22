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При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал - РИА Новости, 22.09.2022
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При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал - РИА Новости, 22.09.2022
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал
Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:59
2022-09-22T18:06
курская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее он сообщал, что Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области."К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить 7 мин, после чего был подавлен ответным огнём. Благодарю наших защитников!" - написал он.С начала специальной военной операции ВС РФ это как минимум пятый случай обстрела села. В ходе одного из последних обстрелов, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.
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курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы РФ
17:59 22.09.2022 (обновлено: 18:06 22.09.2022)
 
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал

Курский губернатор: обстрел села Елизаветовка обошелся без жертв, огневая точка подавлена

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела приграничных сел в Курской области
Последствия обстрела приграничных сел в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела приграничных сел в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее он сообщал, что Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области.
"К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить 7 мин, после чего был подавлен ответным огнём. Благодарю наших защитников!" - написал он.
С начала специальной военной операции ВС РФ это как минимум пятый случай обстрела села. В ходе одного из последних обстрелов, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Курская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияРоман СтаровойтВооруженные силы РФ
 
 
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