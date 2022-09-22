https://ria.ru/20220922/obstrel-1818756356.html
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал - РИА Новости, 22.09.2022
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал
Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:59
2022-09-22T17:59
2022-09-22T18:06
курская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минометный обстрел села Елизаветовка в Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений, огневая точка подавлена, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее он сообщал, что Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области."К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить 7 мин, после чего был подавлен ответным огнём. Благодарю наших защитников!" - написал он.С начала специальной военной операции ВС РФ это как минимум пятый случай обстрела села. В ходе одного из последних обстрелов, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.
https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы РФ
17:59 22.09.2022 (обновлено: 18:06 22.09.2022)
При минометном обстреле курского села Елизаветовка никто не пострадал
Курский губернатор: обстрел села Елизаветовка обошелся без жертв, огневая точка подавлена