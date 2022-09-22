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Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742942.html
Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области
Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области - РИА Новости, 22.09.2022
Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области
Украина обстреляла из миномета приграничное село Елизаветовка в Курской области, огневая точка подавлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:09
2022-09-22T18:52
специальная военная операция на украине
украина
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
глушковский район
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина обстреляла из миномета приграничное село Елизаветовка в Курской области, огневая точка подавлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем. Благодарю наших защитников!" — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.С начала российской военной операции на Украине это как минимум пятый случай обстрела села. Во время одного из них, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html
украина
курская область
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украина, курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Глушковский район
17:09 22.09.2022 (обновлено: 18:52 22.09.2022)
 
Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ из минометов села Елизаветовка

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина обстреляла из миномета приграничное село Елизаветовка в Курской области, огневая точка подавлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем. Благодарю наших защитников!" — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.
С начала российской военной операции на Украине это как минимум пятый случай обстрела села. Во время одного из них, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРГлушковский район
 
 
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