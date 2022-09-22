https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742942.html

Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области

Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области - РИА Новости, 22.09.2022

Украина обстреливает из минометов село Елизаветовка в Курской области

Украина обстреляла из миномета приграничное село Елизаветовка в Курской области, огневая точка подавлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:09

2022-09-22T17:09

2022-09-22T18:52

специальная военная операция на украине

украина

курская область

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

глушковский район

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина обстреляла из миномета приграничное село Елизаветовка в Курской области, огневая точка подавлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем. Благодарю наших защитников!" — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.С начала российской военной операции на Украине это как минимум пятый случай обстрела села. Во время одного из них, в конце августа, в Елизаветовке снарядами побило крыши и окна шести частных домовладений. Жертв не было.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220922/elektropodstantsiya-1818671386.html

украина

курская область

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Кирилл Волков

украина, курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, глушковский район