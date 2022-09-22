https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742571.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:08

2022-09-22T17:08

2022-09-22T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.59 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство заявило, что в 16.00 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818584830.html

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662540.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины