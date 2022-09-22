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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818742571.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:08
2022-09-22T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.59 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, представительство заявило, что в 16.00 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818584830.html
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662540.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:08 22.09.2022 (обновлено: 17:09 22.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Мария МарикянПоследствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.59 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, представительство заявило, что в 16.00 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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