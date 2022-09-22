Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть 155-миллиметровым снарядов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими силовиками
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.