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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818725316.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:20
2022-09-22T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
16:20 22.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть 155-миллиметровым снарядов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими силовиками
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими силовиками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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