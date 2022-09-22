https://ria.ru/20220922/obstrel-1818725316.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:20

2022-09-22T16:20

2022-09-22T16:20

специальная военная операция на украине

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины