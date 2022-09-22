В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Новоайдар, разрушен склад базы медснабжения
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 2.10 (совпадает с мск - ред.) по н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела разрушен склад Луганской республиканской базы специального медицинского снабжения ЛНР", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство заявило, что из-за обстрела повреждены складские помещения, ангар и служебный автомобиль на территории спасательной городской пожарной службы.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.