https://ria.ru/20220922/obstrel-1818695068.html

В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения

В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения - РИА Новости, 22.09.2022

В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения

Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:17

2022-09-22T15:17

2022-09-22T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

новоайдар

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 2.10 (совпадает с мск - ред.) по н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела разрушен склад Луганской республиканской базы специального медицинского снабжения ЛНР", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что из-за обстрела повреждены складские помещения, ангар и служебный автомобиль на территории спасательной городской пожарной службы.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html

https://ria.ru/20220921/obstrel-1818373665.html

украина

сша

новоайдар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, новоайдар, вооруженные силы украины, рсзо himars