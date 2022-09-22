Рейтинг@Mail.ru
В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818695068.html
В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения
В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения - РИА Новости, 22.09.2022
В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения
Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:17
2022-09-22T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
новоайдар
вооруженные силы украины
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 2.10 (совпадает с мск - ред.) по н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела разрушен склад Луганской республиканской базы специального медицинского снабжения ЛНР", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что из-за обстрела повреждены складские помещения, ангар и служебный автомобиль на территории спасательной городской пожарной службы.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html
https://ria.ru/20220921/obstrel-1818373665.html
украина
сша
новоайдар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, новоайдар, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Новоайдар, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
15:17 22.09.2022
 
В Новоайдаре в результате обстрела разрушен склад базы медснабжения

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Новоайдар, разрушен склад базы медснабжения

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS, разрушив склад базы специального медснабжения, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 2.10 (совпадает с мск - ред.) по н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела разрушен склад Луганской республиканской базы специального медицинского снабжения ЛНР", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:13Специальная военная операция на Украине
При обстреле Новоайдара из HIMARS погиб один человек
Кроме того, ведомство заявило, что из-за обстрела повреждены складские помещения, ангар и служебный автомобиль на территории спасательной городской пожарной службы.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Разбитое окно в жилом доме - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНовоайдарВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала