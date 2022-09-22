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После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818655025.html
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 23.09.2022
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек
Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T13:01
2022-09-23T01:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительным данным при обстреле крытого рынка погибло как минимум пять человек. Данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что пострадали четыре человека."По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли пять мирных жителей и еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.
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донецк (днр)
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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:01 22.09.2022 (обновлено: 01:09 23.09.2022)
 
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о как минимум пяти погибших в результате обстрела рынка

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным при обстреле крытого рынка погибло как минимум пять человек. Данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что пострадали четыре человека.
"По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли пять мирных жителей и еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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