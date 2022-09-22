https://ria.ru/20220922/obstrel-1818655025.html
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 23.09.2022
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек
Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T13:01
2022-09-22T13:01
2022-09-23T01:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительным данным при обстреле крытого рынка погибло как минимум пять человек. Данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что пострадали четыре человека."По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли пять мирных жителей и еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
2022-09-22T13:01
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:01 22.09.2022 (обновлено: 01:09 23.09.2022)
После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о как минимум пяти погибших в результате обстрела рынка