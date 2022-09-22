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После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек

После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек - РИА Новости, 23.09.2022

После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек

Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T13:01

2022-09-22T13:01

2022-09-23T01:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек погибли при обстреле крытого рынка в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительным данным при обстреле крытого рынка погибло как минимум пять человек. Данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что пострадали четыре человека."По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли пять мирных жителей и еще четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус. 2022-09-22T13:01 true PT0M50S

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)