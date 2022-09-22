https://ria.ru/20220922/obstrel-1818597807.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:30

2022-09-22T09:30

2022-09-22T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 8.37 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 8.43 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра, а 9.03 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/bolnitsa-1818507405.html

донецк (днр)

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато