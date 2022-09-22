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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818597807.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:30
2022-09-22T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 8.37 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 8.43 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра, а 9.03 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/bolnitsa-1818507405.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, НАТО
09:30 22.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 8.37 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в 8.43 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра, а 9.03 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраинаНАТО
 
 
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