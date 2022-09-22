Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров
© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты трижды обстреляли Донецк и один раз Горловку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 8.37 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в 8.43 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов калибром 152 миллиметра, а 9.03 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.