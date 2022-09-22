https://ria.ru/20220922/obrazovanie-1818686136.html
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей
Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:34
2022-09-22T14:34
2022-09-22T14:34
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2023 году в объеме 208 115,6 миллиона рублей, в 2024 году - 221 496,3 миллиона рублей", - говорится в документе.Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 32 252,0 миллиона рублей, в 2024 году - на 31 595,8 миллиона рублей.
https://na.ria.ru/20220921/obrazovanie-1818240318.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей в 2023 году
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2023 году в объеме 208 115,6 миллиона рублей, в 2024 году - 221 496,3 миллиона рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 32 252,0 миллиона рублей, в 2024 году - на 31 595,8 миллиона рублей.