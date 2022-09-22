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На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей
Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:34
2022-09-22T14:34
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2023 году в объеме 208 115,6 миллиона рублей, в 2024 году - 221 496,3 миллиона рублей", - говорится в документе.Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 32 252,0 миллиона рублей, в 2024 году - на 31 595,8 миллиона рублей.
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экономика, россия
Экономика, Россия
14:34 22.09.2022
 
На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей

На нацпроект "Образование" планируют направить 208 миллиардов рублей в 2023 году

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить на нацпроект "Образование" 208 миллиардов рублей в 2023 году, 221 миллиард рублей - в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2023 году в объеме 208 115,6 миллиона рублей, в 2024 году - 221 496,3 миллиона рублей", - говорится в документе.
Круглый стол на тему: Педагогические вузы – агенты прогрессивных изменений в образовании - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 09:00
Учить – модно. В чем состоит "перезагрузка" педагогического образования
Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 32 252,0 миллиона рублей, в 2024 году - на 31 595,8 миллиона рублей.
 
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