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Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин

Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022

Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин

Референдум мог осложнить обмен пленными, поэтому торопились провести его до голосования, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:45

2022-09-22T15:45

2022-09-22T15:45

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Референдум мог осложнить обмен пленными, поэтому торопились провести его до голосования, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Этот процесс (обмен пленными - ред.) будет осложнен, именно поэтому мы торопились... утвердили рамки равных обменов, потому что нам нужно было успеть вытащить как можно больше наших ребят, которые содержатся в украинском карцере", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что в плену в ДНР содержится "на порядок больше пленных ВСУшников и других вооруженных формирований Украины".Ранее Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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