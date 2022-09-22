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Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин
Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин
Референдум мог осложнить обмен пленными, поэтому торопились провести его до голосования, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:45
2022-09-22T15:45
2022-09-22T15:45
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Референдум мог осложнить обмен пленными, поэтому торопились провести его до голосования, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Этот процесс (обмен пленными - ред.) будет осложнен, именно поэтому мы торопились... утвердили рамки равных обменов, потому что нам нужно было успеть вытащить как можно больше наших ребят, которые содержатся в украинском карцере", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что в плену в ДНР содержится "на порядок больше пленных ВСУшников и других вооруженных формирований Украины".Ранее Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, виктор медведчук, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Виктор Медведчук, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе
Обмен пленными торопились провести до референдума, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что референдум мог осложнить обмен пленными