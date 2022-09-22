https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html

Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной

Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.09.2022

Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписывая указ об обмене с Украиной, руководствовался тем, что жизни наших военных главнее всего. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:32

2022-09-22T13:32

2022-09-22T14:43

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписывая указ об обмене с Украиной, руководствовался тем, что жизни наших военных главнее всего."Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения, потому что я вспоминал, как смотришь ребятам, которых возвращаешь из плена, в глаза, их женам, их матерям, их детям. И для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят - главнее всего. Своих мы не имеем право и не бросаем. Нам дальше нужно двигаться с холодной головой к победе. Что мы и будем делать", - сказал он.По словам Пушилина, "на каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен"."Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену - мы отдали 215 человек, часть из них - представители нацбатов, это военные преступники", - отметил глава ДНР.Ранее Пушилин подписал указ об обмене пленными с Украиной. В результате были освобождены из плена 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Украине переданы 215 человек.

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, луганская народная республика, вооруженные силы рф