https://ria.ru/20220922/obmen-1818666193.html
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.09.2022
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписывая указ об обмене с Украиной, руководствовался тем, что жизни наших военных главнее всего. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:32
2022-09-22T13:32
2022-09-22T14:43
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписывая указ об обмене с Украиной, руководствовался тем, что жизни наших военных главнее всего."Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения, потому что я вспоминал, как смотришь ребятам, которых возвращаешь из плена, в глаза, их женам, их матерям, их детям. И для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят - главнее всего. Своих мы не имеем право и не бросаем. Нам дальше нужно двигаться с холодной головой к победе. Что мы и будем делать", - сказал он.По словам Пушилина, "на каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен"."Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену - мы отдали 215 человек, часть из них - представители нацбатов, это военные преступники", - отметил глава ДНР.Ранее Пушилин подписал указ об обмене пленными с Украиной. В результате были освобождены из плена 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Украине переданы 215 человек.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
13:32 22.09.2022 (обновлено: 14:43 22.09.2022)
Пушилин объяснил принцип обмена пленными с Украиной
Пушилин заявил, что подписал указ об обмене с Украиной, так как жизни людей главнее всего
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписывая указ об обмене с Украиной, руководствовался тем, что жизни наших военных главнее всего.
"Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения, потому что я вспоминал, как смотришь ребятам, которых возвращаешь из плена, в глаза, их женам, их матерям, их детям. И для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят - главнее всего. Своих мы не имеем право и не бросаем. Нам дальше нужно двигаться с холодной головой к победе. Что мы и будем делать", - сказал он.
По словам Пушилина, "на каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен".
"Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену - мы отдали 215 человек, часть из них - представители нацбатов, это военные преступники", - отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин подписал указ об обмене пленными с Украиной. В результате были освобождены из плена 55 военнослужащих ВС РФ
, ДНР и ЛНР
. Украине переданы 215 человек.