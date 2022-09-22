https://ria.ru/20220922/obmen-1818665944.html

В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин

В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022

В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин

В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:32

2022-09-22T13:32

2022-09-22T13:49

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене."Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них – это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818658062.html

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Владимир Лаврентьев

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