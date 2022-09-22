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В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/obmen-1818665944.html
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин
В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:32
2022-09-22T13:49
в мире
украина
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене."Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них – это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818658062.html
украина
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 22.09.2022 (обновлено: 13:49 22.09.2022)
 
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что в результате обмена Украине передали представителей нацбатов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене.
"Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них – это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин журналистам.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:11
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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