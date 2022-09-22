https://ria.ru/20220922/obmen-1818665944.html
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.09.2022
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин
В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:32
2022-09-22T13:32
2022-09-22T13:49
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. В результате обмена Украине передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов, заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене."Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них – это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818658062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:32 22.09.2022 (обновлено: 13:49 22.09.2022)
В результате обмена Украине передали 215 человек, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что в результате обмена Украине передали представителей нацбатов