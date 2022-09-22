https://ria.ru/20220922/nikolaev-1818584658.html

Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве

Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве - РИА Новости, 22.09.2022

Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве

Жители украинского Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:05

2022-09-22T06:05

2022-09-22T06:08

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 22 сен - РИА Новости. Жители украинского Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область, подконтрольную России, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья."Народ сейчас голодает. У бывшего здания (управления - ред.) защиты прав потребителя стоят огромные очереди. Красный Крест раздает еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят. Когда наступят холода, даже тяжело представить, чего ждать нужно будет", - сказал собеседник агентства.Он также предоставил фотографию очереди, в которой стоят жители города за раздачей продовольствия.Ранее он сообщал РИА Новости, что глава подконтрольной Киеву Николаевской обладминистрации Виталий Ким сбежал в Одессу, а больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.О переоборудовании гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного РФ города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны РФ, большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

https://ria.ru/20220905/izbienie-1814632623.html

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николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, николаев (украина)