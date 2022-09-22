Рейтинг@Mail.ru
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/nikolaev-1818584658.html
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве - РИА Новости, 22.09.2022
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве
Жители украинского Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:05
2022-09-22T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаев (украина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148783/24/1487832456_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c7e312597fc6bd6b2554eaefc224dd15.jpg
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 22 сен - РИА Новости. Жители украинского Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область, подконтрольную России, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья."Народ сейчас голодает. У бывшего здания (управления - ред.) защиты прав потребителя стоят огромные очереди. Красный Крест раздает еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят. Когда наступят холода, даже тяжело представить, чего ждать нужно будет", - сказал собеседник агентства.Он также предоставил фотографию очереди, в которой стоят жители города за раздачей продовольствия.Ранее он сообщал РИА Новости, что глава подконтрольной Киеву Николаевской обладминистрации Виталий Ким сбежал в Одессу, а больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.О переоборудовании гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного РФ города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны РФ, большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
https://ria.ru/20220905/izbienie-1814632623.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148783/24/1487832456_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_80406e15994046b8e230fd44894e223b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина)
06:05 22.09.2022 (обновлено: 06:08 22.09.2022)
 
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве

Подпольщик заявил, что жителям Николаева не хватает продовольствия и воды

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 22 сен - РИА Новости. Жители украинского Николаева испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой на фоне провала наступления украинских войск на соседнюю Херсонскую область, подконтрольную России, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья.
"Народ сейчас голодает. У бывшего здания (управления - ред.) защиты прав потребителя стоят огромные очереди. Красный Крест раздает еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят. Когда наступят холода, даже тяжело представить, чего ждать нужно будет", - сказал собеседник агентства.
Он также предоставил фотографию очереди, в которой стоят жители города за раздачей продовольствия.
Ранее он сообщал РИА Новости, что глава подконтрольной Киеву Николаевской обладминистрации Виталий Ким сбежал в Одессу, а больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
О переоборудовании гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного РФ города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны РФ, большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:39Специальная военная операция на Украине
Бывший украинский военный рассказал, как националисты избивали сослуживцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаев (Украина)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала