14:20 22.09.2022 (обновлено: 14:44 22.09.2022)
Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером
Стриминговый сервис пояснил, как нейросеть анализирует поведение зрителей
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы по описанию. Презентация прошла на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
"Большое время, выделенное на просмотр контента, тратится на его поиск, — сказал директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев. — Наша задача — сократить до минимума процесс выбора фильма или сериала, создать персональное цифровое пространство вроде личного ассистента, который дает рекомендации пользователю".
Решением стал искусственный интеллект. Нейросеть анализирует, что вы смотрите, когда ставите на паузу, где перематываете. Все это вносится в базу данных.
"Нам достаточно несколько секунд "знакомства" с пользователем, после чего лента рекомендаций будет предлагать ему контент", — поясняет Шуваев.
© Фото : Пресс-служба проекта viju Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
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Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
Сервис на платформе viju уже запущен
2 из 2
Сервис на платформе viju уже запущен
© Фото : Пресс-служба проекта viju
1 из 2
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
2 из 2
Сервис на платформе viju уже запущен
© Фото : Пресс-служба проекта viju
Другая опция: возможность поиска проекта, когда пользователь знает сцену или актера, но не помнит названия. Viju разработали алгоритм запроса, как если бы он был адресован человеку. Так, можно искать по касту, жанру, описанию ключевых ситуаций вроде "собака ждет хозяина".
Сервис также разрабатывает "персональные хайлайты". При выборе контента он будет показывать то, что вероятнее всего заинтересует зрителя.
© Фото : Пресс-служба проекта viju Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
Например, при рекомендации "Криминального чтива" кому-то будут предлагать фрагмент с Джоном Траволтой, а кому-то — с Умой Турман, в зависимости от того, что им понравилось ранее.
Иными словами, нейросеть создает персональные трейлеры, чтобы сделать акцент на потенциальные интересы человека.
"Будет не один трейлер для всех, а много для каждого", - отметил Шуваев.
Кроме того, пользователи смогут монтировать из понравившихся фрагментов видео и делиться им с друзьями.