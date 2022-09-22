https://ria.ru/20220922/neyroset-1818676921.html

Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером

Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером - РИА Новости, 22.09.2022

Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером

Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:20

2022-09-22T14:20

2022-09-22T14:44

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы по описанию. Презентация прошла на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Решением стал искусственный интеллект. Нейросеть анализирует, что вы смотрите, когда ставите на паузу, где перематываете. Все это вносится в базу данных."Нам достаточно несколько секунд "знакомства" с пользователем, после чего лента рекомендаций будет предлагать ему контент", — поясняет Шуваев.Другая опция: возможность поиска проекта, когда пользователь знает сцену или актера, но не помнит названия. Viju разработали алгоритм запроса, как если бы он был адресован человеку. Так, можно искать по касту, жанру, описанию ключевых ситуаций вроде "собака ждет хозяина".Сервис также разрабатывает "персональные хайлайты". При выборе контента он будет показывать то, что вероятнее всего заинтересует зрителя.Например, при рекомендации "Криминального чтива" кому-то будут предлагать фрагмент с Джоном Траволтой, а кому-то — с Умой Турман, в зависимости от того, что им понравилось ранее.Иными словами, нейросеть создает персональные трейлеры, чтобы сделать акцент на потенциальные интересы человека.Кроме того, пользователи смогут монтировать из понравившихся фрагментов видео и делиться им с друзьями.

https://ria.ru/20220922/kino-1817028278.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

новости культуры, кинофестиваль, кино и сериалы, искусственный интеллект