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Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером - РИА Новости, 22.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220922/neyroset-1818676921.html
Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером
Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером - РИА Новости, 22.09.2022
Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером
Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:20
2022-09-22T14:44
новости культуры
кинофестиваль
культура
кино и сериалы
искусственный интеллект
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы по описанию. Презентация прошла на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Решением стал искусственный интеллект. Нейросеть анализирует, что вы смотрите, когда ставите на паузу, где перематываете. Все это вносится в базу данных."Нам достаточно несколько секунд "знакомства" с пользователем, после чего лента рекомендаций будет предлагать ему контент", — поясняет Шуваев.Другая опция: возможность поиска проекта, когда пользователь знает сцену или актера, но не помнит названия. Viju разработали алгоритм запроса, как если бы он был адресован человеку. Так, можно искать по касту, жанру, описанию ключевых ситуаций вроде "собака ждет хозяина".Сервис также разрабатывает "персональные хайлайты". При выборе контента он будет показывать то, что вероятнее всего заинтересует зрителя.Например, при рекомендации "Криминального чтива" кому-то будут предлагать фрагмент с Джоном Траволтой, а кому-то — с Умой Турман, в зависимости от того, что им понравилось ранее.Иными словами, нейросеть создает персональные трейлеры, чтобы сделать акцент на потенциальные интересы человека.Кроме того, пользователи смогут монтировать из понравившихся фрагментов видео и делиться им с друзьями.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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новости культуры, кинофестиваль, кино и сериалы, искусственный интеллект
Новости культуры, кинофестиваль, Культура, Кино и сериалы, Искусственный интеллект
14:20 22.09.2022 (обновлено: 14:44 22.09.2022)
 
Нейросеть предугадает, что вы будете смотреть этим вечером

Стриминговый сервис пояснил, как нейросеть анализирует поведение зрителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПользователь смотрит фильм онлайн
Пользователь смотрит фильм онлайн - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Видеосервис viju рассказал о новой технологии на основе нейросети, которая анализирует поведение зрителей, создает персонализированные трейлеры и находит фильмы по описанию. Презентация прошла на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
"Большое время, выделенное на просмотр контента, тратится на его поиск, — сказал директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев. — Наша задача — сократить до минимума процесс выбора фильма или сериала, создать персональное цифровое пространство вроде личного ассистента, который дает рекомендации пользователю".
Решением стал искусственный интеллект. Нейросеть анализирует, что вы смотрите, когда ставите на паузу, где перематываете. Все это вносится в базу данных.
"Нам достаточно несколько секунд "знакомства" с пользователем, после чего лента рекомендаций будет предлагать ему контент", — поясняет Шуваев.
© Фото : Пресс-служба проекта viju Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
1 из 2
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju

Сервис на платформе viju уже запущен

Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
2 из 2

Сервис на платформе viju уже запущен

© Фото : Пресс-служба проекта viju
1 из 2
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
© Фото : Пресс-служба проекта viju
2 из 2

Сервис на платформе viju уже запущен

© Фото : Пресс-служба проекта viju
Другая опция: возможность поиска проекта, когда пользователь знает сцену или актера, но не помнит названия. Viju разработали алгоритм запроса, как если бы он был адресован человеку. Так, можно искать по касту, жанру, описанию ключевых ситуаций вроде "собака ждет хозяина".
Сервис также разрабатывает "персональные хайлайты". При выборе контента он будет показывать то, что вероятнее всего заинтересует зрителя.
© Фото : Пресс-служба проекта viju Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Пресс-служба проекта viju
Презентация новых индустриальных технологий стримингового сервиса viju
Например, при рекомендации "Криминального чтива" кому-то будут предлагать фрагмент с Джоном Траволтой, а кому-то — с Умой Турман, в зависимости от того, что им понравилось ранее.
Иными словами, нейросеть создает персональные трейлеры, чтобы сделать акцент на потенциальные интересы человека.
"Будет не один трейлер для всех, а много для каждого", - отметил Шуваев.
Кроме того, пользователи смогут монтировать из понравившихся фрагментов видео и делиться им с друзьями.
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