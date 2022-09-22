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Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис - РИА Новости, 22.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220922/nefteservis-1818807793.html
Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис
Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис - РИА Новости, 22.09.2022
Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис
Для развития конкурентоспособного нефтесервиса нужны новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:49
2022-09-22T21:52
тюменская область
экономика
технологии
александр моор
денис мантуров
владимир якушев
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Для развития конкурентоспособного нефтесервиса нужны новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2022.Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться."Необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, и промышленными предприятиями. Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации", – рассказал Моор, отвечая на вопрос, есть ли у России реальная возможность вырастить собственный конкурентоспособный нефтесервис.Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что правительство России поддержит Тюменский межрегиональный нефтегазовый кластер. "Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику", – прокомментировал Мантуров.Новую модель взаимодействия крупных нефтегазовых компаний с отечественными промышленниками и роль государства в поддержке промышленности и достижении технологического суверенитета на пленарной сессии обсудили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков и председатель правления и генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.
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экономика, технологии, александр моор, денис мантуров, владимир якушев, россия, тюменская область, тюмень, газпром нефть, сибур холдинг, тюменский нефтегазовый форум
Тюменская область, Экономика, Технологии, Александр Моор, Денис Мантуров, Владимир Якушев, Россия, Тюменская область, Тюмень, Газпром нефть, Сибур Холдинг, Тюменский нефтегазовый форум
21:49 22.09.2022 (обновлено: 21:52 22.09.2022)
 

Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Для развития конкурентоспособного нефтесервиса нужны новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2022.
Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 20:08Тюменская область
Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании
"Необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, и промышленными предприятиями. Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации", – рассказал Моор, отвечая на вопрос, есть ли у России реальная возможность вырастить собственный конкурентоспособный нефтесервис.
Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что правительство России поддержит Тюменский межрегиональный нефтегазовый кластер. "Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику", – прокомментировал Мантуров.
Новую модель взаимодействия крупных нефтегазовых компаний с отечественными промышленниками и роль государства в поддержке промышленности и достижении технологического суверенитета на пленарной сессии обсудили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков и председатель правления и генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

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Тюменская областьЭкономикаТехнологииАлександр МоорДенис МантуровВладимир ЯкушевРоссияТюменская областьТюменьГазпром нефтьСибур ХолдингТюменский нефтегазовый форум
 
 
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