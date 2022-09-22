21:49 22.09.2022 (обновлено: 21:52 22.09.2022)
Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис
Добыча нефти. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Для развития конкурентоспособного нефтесервиса нужны новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2022.
Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться.
"Необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, и промышленными предприятиями. Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации", – рассказал Моор, отвечая на вопрос, есть ли у России реальная возможность вырастить собственный конкурентоспособный нефтесервис.
Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что правительство России поддержит Тюменский межрегиональный нефтегазовый кластер. "Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику", – прокомментировал Мантуров.
Новую модель взаимодействия крупных нефтегазовых компаний с отечественными промышленниками и роль государства в поддержке промышленности и достижении технологического суверенитета на пленарной сессии обсудили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков и председатель правления и генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.
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