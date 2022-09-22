https://ria.ru/20220922/natsproekt-1818676277.html

На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей

На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей - РИА Новости, 22.09.2022

На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей

Власти РФ планируют направить 921 миллиард рублей на реализацию нацпроекта "Демография" в 2023 году, в 2024 году - 886 миллиардов рублей, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:06

2022-09-22T14:06

2022-09-22T14:47

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_e8938d0fa90548c8c1ba8375f725db88.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить 921 миллиард рублей на реализацию нацпроекта "Демография" в 2023 году, в 2024 году - 886 миллиардов рублей, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Демография" запланированы в 2023 году в объеме 920 960,0 миллиона рублей, в 2024 году - 885 682,3 миллиона рублей", - говорится в документе.Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 38 393,3 миллиона рублей, в 2024 году уменьшены на 72 134,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика