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На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей
На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей - РИА Новости, 22.09.2022
На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей
Власти РФ планируют направить 921 миллиард рублей на реализацию нацпроекта "Демография" в 2023 году, в 2024 году - 886 миллиардов рублей, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:06
2022-09-22T14:47
россия
экономика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить 921 миллиард рублей на реализацию нацпроекта "Демография" в 2023 году, в 2024 году - 886 миллиардов рублей, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Демография" запланированы в 2023 году в объеме 920 960,0 миллиона рублей, в 2024 году - 885 682,3 миллиона рублей", - говорится в документе.Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 38 393,3 миллиона рублей, в 2024 году уменьшены на 72 134,8 миллиона рублей.
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россия, экономика
Россия, Экономика
14:06 22.09.2022 (обновлено: 14:47 22.09.2022)
 
На реализацию проекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей

На реализацию нацпроекта "Демография" планируют направить 921 миллиард рублей в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют направить 921 миллиард рублей на реализацию нацпроекта "Демография" в 2023 году, в 2024 году - 886 миллиардов рублей, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Демография" запланированы в 2023 году в объеме 920 960,0 миллиона рублей, в 2024 году - 885 682,3 миллиона рублей", - говорится в документе.
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2 сентября, 08:00Наука
"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли
Отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 38 393,3 миллиона рублей, в 2024 году уменьшены на 72 134,8 миллиона рублей.
 
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