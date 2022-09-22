https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик - РИА Новости, 22.09.2022
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого, заявил РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:26
2022-09-22T09:26
2022-09-22T11:07
в мире
республика сербская
нато
милорад додик
босния и герцеговина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого, заявил РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО (Боснии и Герцеговины), и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО", - сказал Додик.Он отметил, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно."По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795855783.html
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно" – Додик
"Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно" – Додик
2022-09-22T09:26
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика сербская, нато, милорад додик, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, НАТО, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
09:26 22.09.2022 (обновлено: 11:07 22.09.2022)
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
Додик: вступление БиГ в НАТО невозможно, так как Республика Сербская это не поддерживает
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого, заявил РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик.
"Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО (Боснии и Герцеговины), и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО", - сказал Додик.
Он отметил, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.
"По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным", - подчеркнул политик.