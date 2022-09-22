https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик

Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик - РИА Новости, 22.09.2022

Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого, заявил РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:26

2022-09-22T09:26

2022-09-22T11:07

в мире

республика сербская

нато

милорад додик

босния и герцеговина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818608890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_655badfbb4b462728356c7b7e056688c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого, заявил РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО (Боснии и Герцеговины), и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО", - сказал Додик.Он отметил, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно."По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795855783.html

республика сербская

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно" – Додик "Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно" – Додик 2022-09-22T09:26 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, республика сербская, нато, милорад додик, босния и герцеговина