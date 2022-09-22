Рейтинг@Mail.ru
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей - РИА Новости, 22.09.2022
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:26
2022-09-22T11:26
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818241483_0:187:3168:1968_1920x0_80_0_0_a11aa67fcb58a7688afbdd449b5b6405.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена позднее, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября."Мы сейчас изучаем документы, мы обязательно вам озвучим эту информацию после того, когда у нас будет уже полная картина: сколько у нас будет международных наблюдателей, откуда они будут - вы об этом узнаете", - заявила журналистам Катющенко.
https://ria.ru/20220922/vezd-1818621498.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818241483_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_88cd0299c37eebf8747f8a9d05f44ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий, запорожская область
Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий, Запорожская область
11:26 22.09.2022
 
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей

Избирком Запорожской области ждет международных наблюдателей на референдум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер в Мелитополе
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Баннер в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена позднее, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
"Мы сейчас изучаем документы, мы обязательно вам озвучим эту информацию после того, когда у нас будет уже полная картина: сколько у нас будет международных наблюдателей, откуда они будут - вы об этом узнаете", - заявила журналистам Катющенко.
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:20
В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума
 
Референдумы на освобожденных территорияхЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала