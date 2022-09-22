https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html

На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей

На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей - РИА Новости, 22.09.2022

На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей

Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:26

2022-09-22T11:26

2022-09-22T11:26

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена позднее, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября."Мы сейчас изучаем документы, мы обязательно вам озвучим эту информацию после того, когда у нас будет уже полная картина: сколько у нас будет международных наблюдателей, откуда они будут - вы об этом узнаете", - заявила журналистам Катющенко.

https://ria.ru/20220922/vezd-1818621498.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий, запорожская область