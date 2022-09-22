https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей - РИА Новости, 22.09.2022
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:26
2022-09-22T11:26
2022-09-22T11:26
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей - полная картина по их присутствию будет озвучена позднее, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября."Мы сейчас изучаем документы, мы обязательно вам озвучим эту информацию после того, когда у нас будет уже полная картина: сколько у нас будет международных наблюдателей, откуда они будут - вы об этом узнаете", - заявила журналистам Катющенко.
https://ria.ru/20220922/vezd-1818621498.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий, запорожская область
Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий, Запорожская область
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
Избирком Запорожской области ждет международных наблюдателей на референдум