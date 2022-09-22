https://ria.ru/20220922/mrot-1818717731.html

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей - РИА Новости, 22.09.2022

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:00

2022-09-22T16:00

2022-09-22T17:34

экономика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства."Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям."Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.

https://ria.ru/20220922/vyplata-1818584171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия