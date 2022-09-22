https://ria.ru/20220922/mrot-1818717731.html
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:00
2022-09-22T17:34
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_155:0:2712:1438_1920x0_80_0_0_bd5b972a0b5172b07356f1752a2d2288.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства."Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям."Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.
https://ria.ru/20220922/vyplata-1818584171.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_0:68:2550:1980_1920x0_80_0_0_fac44359bf19e68e885724137834d0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
16:00 22.09.2022 (обновлено: 17:34 22.09.2022)
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.
Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
"Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.
Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.