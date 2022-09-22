Рейтинг@Mail.ru
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/mrot-1818717731.html
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей
Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:00
2022-09-22T17:34
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_155:0:2712:1438_1920x0_80_0_0_bd5b972a0b5172b07356f1752a2d2288.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства."Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям."Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.
https://ria.ru/20220922/vyplata-1818584171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_0:68:2550:1980_1920x0_80_0_0_fac44359bf19e68e885724137834d0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
16:00 22.09.2022 (обновлено: 17:34 22.09.2022)
 
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", — говорится в заявлении Минтруда для журналистов.
Там напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
"Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", — уточнили в министерстве.
Согласно сообщению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения — 1876 рублей, пенсионеров — 1481 рубль, детей — 1670 рублей.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с добровольцем Константином Баловым, выполнявшим боевые задачи в ЛНР
Вчера, 05:43Хабаровский край
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу
 
ЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала