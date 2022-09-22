https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html

На Кубани строят восемь мостов

На Кубани строят восемь мостов - РИА Новости, 22.09.2022

На Кубани строят восемь мостов

В Краснодарском крае строят восемь мостов, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:10

2022-09-22T20:10

2022-09-22T20:16

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае строят восемь мостов, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация региона."Масштабное дорожное строительство, развернутое сейчас в регионе, включает в себя сотни километров новых трасс, развязки, линии освещения и пешеходные переходы, а также мосты через реки, которые мы строим сами либо с привлечением федеральных организаций. Сейчас возводим восемь мостов. Все они – на крупных транспортных артериях и очень ожидаемы жителями и гостями региона", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что между Краснодаром и Адыгеей с опережением сроков строят дублер Яблоновского моста – его техническая готовность сейчас составляет 65%. Кроме того, на обходе Тимашевска возводят мост через реку Кирпили. Длина перехода составит около 270 метров.На трассе Краснодар-Славянск-Темрюк возводят два моста: через реку Кубань протяженностью 939 метров в районе Темрюка и через реку Протока длиной 782 метра в Славянском районе. В рамках строительства Дальнего западного обхода Краснодара ведется строительство ещё четырёх мостов: через реки Вторая Кочеты, Понура, балку Сула и Магистральный канал."Всего на обходе Краснодара возведут 24 искусственных сооружения, в том числе путепроводы и проезды для сельхозтехники. Сейчас дорога готова на 70%, завершат ее в 2023 году. Обход протяженностью 52 километра разгрузит город от транспорта, который направляется в Крым", - пояснили в администрации.

https://ria.ru/20220920/prompark-1818292126.html

https://ria.ru/20220916/kuban-1817461593.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, тимашевск