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На Кубани строят восемь мостов - РИА Новости, 22.09.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html
На Кубани строят восемь мостов
На Кубани строят восемь мостов - РИА Новости, 22.09.2022
На Кубани строят восемь мостов
В Краснодарском крае строят восемь мостов, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:10
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краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
тимашевск
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае строят восемь мостов, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация региона."Масштабное дорожное строительство, развернутое сейчас в регионе, включает в себя сотни километров новых трасс, развязки, линии освещения и пешеходные переходы, а также мосты через реки, которые мы строим сами либо с привлечением федеральных организаций. Сейчас возводим восемь мостов. Все они – на крупных транспортных артериях и очень ожидаемы жителями и гостями региона", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что между Краснодаром и Адыгеей с опережением сроков строят дублер Яблоновского моста – его техническая готовность сейчас составляет 65%. Кроме того, на обходе Тимашевска возводят мост через реку Кирпили. Длина перехода составит около 270 метров.На трассе Краснодар-Славянск-Темрюк возводят два моста: через реку Кубань протяженностью 939 метров в районе Темрюка и через реку Протока длиной 782 метра в Славянском районе. В рамках строительства Дальнего западного обхода Краснодара ведется строительство ещё четырёх мостов: через реки Вторая Кочеты, Понура, балку Сула и Магистральный канал."Всего на обходе Краснодара возведут 24 искусственных сооружения, в том числе путепроводы и проезды для сельхозтехники. Сейчас дорога готова на 70%, завершат ее в 2023 году. Обход протяженностью 52 километра разгрузит город от транспорта, который направляется в Крым", - пояснили в администрации.
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общество, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, тимашевск
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край, Тимашевск
20:10 22.09.2022 (обновлено: 20:16 22.09.2022)
 

На Кубани строят восемь мостов

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в медиабанкСтроительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Строительство моста. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае строят восемь мостов, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация региона.
"Масштабное дорожное строительство, развернутое сейчас в регионе, включает в себя сотни километров новых трасс, развязки, линии освещения и пешеходные переходы, а также мосты через реки, которые мы строим сами либо с привлечением федеральных организаций. Сейчас возводим восемь мостов. Все они – на крупных транспортных артериях и очень ожидаемы жителями и гостями региона", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Уточняется, что между Краснодаром и Адыгеей с опережением сроков строят дублер Яблоновского моста – его техническая готовность сейчас составляет 65%. Кроме того, на обходе Тимашевска возводят мост через реку Кирпили. Длина перехода составит около 270 метров.
На трассе Краснодар-Славянск-Темрюк возводят два моста: через реку Кубань протяженностью 939 метров в районе Темрюка и через реку Протока длиной 782 метра в Славянском районе. В рамках строительства Дальнего западного обхода Краснодара ведется строительство ещё четырёх мостов: через реки Вторая Кочеты, Понура, балку Сула и Магистральный канал.
"Всего на обходе Краснодара возведут 24 искусственных сооружения, в том числе путепроводы и проезды для сельхозтехники. Сейчас дорога готова на 70%, завершат ее в 2023 году. Обход протяженностью 52 километра разгрузит город от транспорта, который направляется в Крым", - пояснили в администрации.

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