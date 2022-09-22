16:21 22.09.2022 (обновлено: 16:22 22.09.2022)
Выручка столичных гостиниц и ресторанов летом выросла на треть
Обороты гостиниц, ресторанов и турагентств Москвы летом выросли в среднем на треть
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде кафе на Большой Бронной улице в Москве
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли в среднем на треть этим летом, сообщается на сайте мэра столицы.
"В июне — августе 2022 года обороты столичных гостиниц достигли 23,9 миллиарда рублей, что на 17,8 процента превышает показатели прошлого лета. Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 миллиарда — на 56 процентов больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Уточняется, что рост оборотов связан с отсутствием антиковидных мер, ограничивавших посещаемость московских ресторанов и гостиниц прошлым летом. Также в этом году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, столица стала одним из основных мест для внутреннего туризма.
"Туристические агентства в июне — августе получили выручку в размере 235,3 миллиарда рублей. А средний чек в заведениях общепита Москвы вырос на 19 процентов — до 689 рублей", — добавляется в сообщении.