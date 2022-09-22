https://ria.ru/20220922/moskva-1818612030.html

Выручка столичных гостиниц и ресторанов летом выросла на треть

Выручка столичных гостиниц и ресторанов летом выросла на треть - РИА Новости, 22.09.2022

Выручка столичных гостиниц и ресторанов летом выросла на треть

Обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли в среднем на треть этим летом, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:21

2022-09-22T16:21

2022-09-22T16:22

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли в среднем на треть этим летом, сообщается на сайте мэра столицы."В июне — августе 2022 года обороты столичных гостиниц достигли 23,9 миллиарда рублей, что на 17,8 процента превышает показатели прошлого лета. Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 миллиарда — на 56 процентов больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Уточняется, что рост оборотов связан с отсутствием антиковидных мер, ограничивавших посещаемость московских ресторанов и гостиниц прошлым летом. Также в этом году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, столица стала одним из основных мест для внутреннего туризма."Туристические агентства в июне — августе получили выручку в размере 235,3 миллиарда рублей. А средний чек в заведениях общепита Москвы вырос на 19 процентов — до 689 рублей", — добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, гостиницы, рестораны, новости - туризм, туризм, туристы