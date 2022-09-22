https://ria.ru/20220922/moldaviya-1818810860.html

Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства

Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства - РИА Новости, 22.09.2022

Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства

Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Натальи Гаврилицы набрала 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T22:16

2022-09-22T22:16

2022-09-22T22:16

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наталья гаврилица

молдавия

парламент молдавии

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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Натальи Гаврилицы набрала 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер парламента Михай Попшой.Оппозиционный блок коммунистов и социалистов 15 сентября зарегистрировал в парламенте проект вотума недоверия правительству. Авторы инициативы заявили, что на сегодняшний день страной управляет самый слабый камин, поскольку он не справляется с кризисом и допустил самый большой бюджетный дефицит в истории Молдавии. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Инициатива вотума доверия не набрала необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство сохраняет поддержку парламента", - заявил Попшой на заседании парламента.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 25 сентября на массовую акцию протеста.

https://ria.ru/20220922/kishinev-1818595474.html

https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817704890.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, наталья гаврилица, молдавия, парламент молдавии