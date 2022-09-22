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Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства - РИА Новости, 22.09.2022
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Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства
Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства - РИА Новости, 22.09.2022
Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства
Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Натальи Гаврилицы набрала 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:16
2022-09-22T22:16
в мире
наталья гаврилица
молдавия
парламент молдавии
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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Натальи Гаврилицы набрала 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер парламента Михай Попшой.Оппозиционный блок коммунистов и социалистов 15 сентября зарегистрировал в парламенте проект вотума недоверия правительству. Авторы инициативы заявили, что на сегодняшний день страной управляет самый слабый камин, поскольку он не справляется с кризисом и допустил самый большой бюджетный дефицит в истории Молдавии. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Инициатива вотума доверия не набрала необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство сохраняет поддержку парламента", - заявил Попшой на заседании парламента.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 25 сентября на массовую акцию протеста.
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, парламент молдавии
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Парламент Молдавии
22:16 22.09.2022
 
Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства

Вице-спикер парламента Молдавии Попшой: оппозиции не хватило голосов для отставки кабмина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Натальи Гаврилицы набрала 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер парламента Михай Попшой.
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов 15 сентября зарегистрировал в парламенте проект вотума недоверия правительству. Авторы инициативы заявили, что на сегодняшний день страной управляет самый слабый камин, поскольку он не справляется с кризисом и допустил самый большой бюджетный дефицит в истории Молдавии. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101.
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"Инициатива вотума доверия не набрала необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство сохраняет поддержку парламента", - заявил Попшой на заседании парламента.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 25 сентября на массовую акцию протеста.
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