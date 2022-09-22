https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818768632.html
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:42
2022-09-22T18:42
2022-09-22T18:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
Генштаб: специальность будет в приоритете над воинским званием при частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.