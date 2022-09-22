https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818768632.html

Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации

Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации

Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:42

2022-09-22T18:42

2022-09-22T18:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность