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Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации
Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:42
2022-09-22T18:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.
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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
18:42 22.09.2022
 
Специальность будет в приоритете над званием при частичной мобилизации

Генштаб: специальность будет в приоритете над воинским званием при частичной мобилизации

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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