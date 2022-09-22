https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818764688.html
Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации
Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации
Снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:34
2022-09-22T18:34
2022-09-22T18:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации", - сказал он.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
18:34 22.09.2022 (обновлено: 18:40 22.09.2022)
Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации
Генштаб: военные пенсионеры в отставке, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации