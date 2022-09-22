https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818764688.html

Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации

Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Военные пенсионеры, снятые с учета, не подлежат частичной мобилизации

Снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:34

2022-09-22T18:34

2022-09-22T18:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Снятые с воинского учета военные пенсионеры в отставке не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации", - сказал он.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность