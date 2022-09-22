https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763547.html
В России создали колл-центр по частичной мобилизации
В России создали колл-центр по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
В России создали колл-центр по частичной мобилизации
Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:31
2022-09-22T18:31
2022-09-22T18:33
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан колл-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Украина
18:31 22.09.2022 (обновлено: 18:33 22.09.2022)
В России создали колл-центр по частичной мобилизации
Правительство создало колл-центр для разъяснения вопросов по частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан колл-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.