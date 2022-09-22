https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763547.html

В России создали колл-центр по частичной мобилизации

В России создали колл-центр по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

В России создали колл-центр по частичной мобилизации

Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:31

2022-09-22T18:31

2022-09-22T18:33

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Прежде всего хочу сообщить, что для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан колл-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, украина