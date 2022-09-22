https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818680102.html
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:17
2022-09-22T14:17
2022-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814460186_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_1cbc9a2325af4eb1175684a0fe90f04b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года "надо учесть все моменты, важные для страны"."Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно", - подчеркнул премьер.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html
https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818679135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814460186_256:0:2819:1922_1920x0_80_0_0_8e52897fea97b57ff1501a2da667f900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
14:17 22.09.2022 (обновлено: 14:25 22.09.2022)
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации
Мишустин: правительство обсудит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации