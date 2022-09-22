https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818680102.html

Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации

Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:17

2022-09-22T14:17

2022-09-22T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил мишустин

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года "надо учесть все моменты, важные для страны"."Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно", - подчеркнул премьер.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин