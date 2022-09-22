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Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:17
2022-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года "надо учесть все моменты, важные для страны"."Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно", - подчеркнул премьер.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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безопасность, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
14:17 22.09.2022 (обновлено: 14:25 22.09.2022)
 
Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации

Мишустин: правительство обсудит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
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Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране
Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года "надо учесть все моменты, важные для страны".
"Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно", - подчеркнул премьер.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил МишустинЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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