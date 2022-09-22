https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818658538.html

В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию

В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию - РИА Новости, 22.09.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию

В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:13

2022-09-22T13:13

2022-09-22T13:19

дмитрий песков

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт (об экономической мобилизации) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", - сообщил Песков журналистам в четверг.Он уточнил, что в законах о мобилизации есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях - там всё прописано."В настоящий момент таких условий нет", - подчеркнул пресс-секретарь.Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818639599.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, частичная мобилизация в россии