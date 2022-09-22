https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818658538.html
В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию
В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию - РИА Новости, 22.09.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию
В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:13
2022-09-22T13:13
2022-09-22T13:19
дмитрий песков
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт (об экономической мобилизации) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", - сообщил Песков журналистам в четверг.Он уточнил, что в законах о мобилизации есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях - там всё прописано."В настоящий момент таких условий нет", - подчеркнул пресс-секретарь.Накануне президент РФ объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818639599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, частичная мобилизация в россии
Дмитрий Песков, Россия, Частичная мобилизация в России
13:13 22.09.2022 (обновлено: 13:19 22.09.2022)
В Кремле прокомментировали сообщения о планах на экономическую мобилизацию
Песков заявил, что в настоящий момент планов на экономическую мобилизацию нет
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт (об экономической мобилизации) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", - сообщил Песков журналистам в четверг.
Он уточнил, что в законах о мобилизации есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях - там всё прописано.
"В настоящий момент таких условий нет", - подчеркнул пресс-секретарь.
Накануне президент РФ
объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.