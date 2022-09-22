https://ria.ru/20220922/mobilization-1818598606.html
Володин назвал причины частичной мобилизации в России
Володин назвал причины частичной мобилизации в России - РИА Новости, 22.09.2022
Володин назвал причины частичной мобилизации в России
В России объявили частичную мобилизацию граждан, чтобы противостоять силам НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:37
2022-09-22T09:37
2022-09-22T09:37
вячеслав володин
владимир путин
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частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России объявили частичную мобилизацию граждан, чтобы противостоять силам НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Политик напомнил, что сейчас линия боевого соприкосновения протянулась на тысячу километров, а во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовали четыре фронта."Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — подчеркнул спикер.Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и необходимую военно-учетную специальность.
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вячеслав володин, владимир путин, россия, украина, нато, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Володин назвал причины частичной мобилизации в России
Спикер Думы Володин назвал причиной частичной мобилизации необходимость противостоять НАТО