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Володин назвал причины частичной мобилизации в России - РИА Новости, 22.09.2022
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Володин назвал причины частичной мобилизации в России
Володин назвал причины частичной мобилизации в России - РИА Новости, 22.09.2022
Володин назвал причины частичной мобилизации в России
В России объявили частичную мобилизацию граждан, чтобы противостоять силам НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:37
2022-09-22T09:37
вячеслав володин
владимир путин
россия
украина
нато
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России объявили частичную мобилизацию граждан, чтобы противостоять силам НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Политик напомнил, что сейчас линия боевого соприкосновения протянулась на тысячу километров, а во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовали четыре фронта."Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — подчеркнул спикер.Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и необходимую военно-учетную специальность.
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вячеслав володин, владимир путин, россия, украина, нато, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
09:37 22.09.2022
 
Володин назвал причины частичной мобилизации в России

Спикер Думы Володин назвал причиной частичной мобилизации необходимость противостоять НАТО

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России объявили частичную мобилизацию граждан, чтобы противостоять силам НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы", — говорится в публикации.

Политик напомнил, что сейчас линия боевого соприкосновения протянулась на тысячу километров, а во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовали четыре фронта.
"Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", — подчеркнул спикер.
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Вячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТОГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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