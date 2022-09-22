На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе
На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму в ЛНР
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму в ЛНР. Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В пятницу, 23 сентября, в 14 часов (10.00 мск - ред.) на площади Свободы в Барнауле состоится митинг "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов на освобожденных территориях. В нем примут участие активисты студенческих отрядов, молодежи, сторонники политических партий, члены общественных организаций, представители национально-культурных и религиозных объединений", - говорится в сообщении.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях голосование по вопросу вхождения в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий, которые были вынуждены их покинуть и перебраться на Алтай, смогут проголосовать в крае.
"Голосование в рамках референдума в Алтайском крае пройдет: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенном в городе Барнауле по адресу улица Юрина, 204В (Краевой дворец молодежи)", - сообщили в региональном избиркоме.