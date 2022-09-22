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На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
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На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе
На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе
Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:48
2022-09-22T19:48
донбасс
алтайский край
барнаул
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях голосование по вопросу вхождения в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий, которые были вынуждены их покинуть и перебраться на Алтай, смогут проголосовать в крае."Голосование в рамках референдума в Алтайском крае пройдет: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенном в городе Барнауле по адресу улица Юрина, 204В (Краевой дворец молодежи)", - сообщили в региональном избиркоме.
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донбасс, алтайский край, барнаул, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, общество
Донбасс, Алтайский край, Барнаул, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Общество
19:48 22.09.2022
 
На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе

На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму в ЛНР
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму в ЛНР. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В пятницу, 23 сентября, в 14 часов (10.00 мск - ред.) на площади Свободы в Барнауле состоится митинг "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов на освобожденных территориях. В нем примут участие активисты студенческих отрядов, молодежи, сторонники политических партий, члены общественных организаций, представители национально-культурных и религиозных объединений", - говорится в сообщении.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях голосование по вопросу вхождения в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий, которые были вынуждены их покинуть и перебраться на Алтай, смогут проголосовать в крае.
"Голосование в рамках референдума в Алтайском крае пройдет: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенном в городе Барнауле по адресу улица Юрина, 204В (Краевой дворец молодежи)", - сообщили в региональном избиркоме.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 19:06Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
 
ДонбассАлтайский крайБарнаулРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияОбщество
 
 
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