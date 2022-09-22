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На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе

На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022

На Алтае пройдет митинг в поддержку референдумов в Донбассе

Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:48

2022-09-22T19:48

2022-09-22T19:48

донбасс

алтайский край

барнаул

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референдумы на освобожденных территориях

россия

общество

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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса пройдет в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях голосование по вопросу вхождения в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий, которые были вынуждены их покинуть и перебраться на Алтай, смогут проголосовать в крае."Голосование в рамках референдума в Алтайском крае пройдет: с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенном в городе Барнауле по адресу улица Юрина, 204В (Краевой дворец молодежи)", - сообщили в региональном избиркоме.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818778037.html

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