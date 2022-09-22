https://ria.ru/20220922/mishustin-1818602608.html

Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства

Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства - РИА Новости, 22.09.2022

Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:01

2022-09-22T10:01

2022-09-22T10:01

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:0:2713:1526_1920x0_80_0_0_35b2dc757bbb5341014e3e2f36d77955.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.Ранее в Telegram появился аккаунт под именем премьера, на аватарке размещена его фотография."Председатель правительства Михаил Мишустин не ведёт соцсети, в том числе в Telegram", - ответили в пресс-службе.В правительстве напомнили, что вся официальная информация размещается на ресурсах правительства.

https://ria.ru/20220921/mishustin-1818356196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия