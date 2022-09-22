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Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства - РИА Новости, 22.09.2022
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Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства - РИА Новости, 22.09.2022
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах... РИА Новости, 22.09.2022
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.Ранее в Telegram появился аккаунт под именем премьера, на аватарке размещена его фотография."Председатель правительства Михаил Мишустин не ведёт соцсети, в том числе в Telegram", - ответили в пресс-службе.В правительстве напомнили, что вся официальная информация размещается на ресурсах правительства.
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
10:01 22.09.2022
 
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства

Премьер Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
Ранее в Telegram появился аккаунт под именем премьера, на аватарке размещена его фотография.
"Председатель правительства Михаил Мишустин не ведёт соцсети, в том числе в Telegram", - ответили в пресс-службе.
В правительстве напомнили, что вся официальная информация размещается на ресурсах правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:08
Мишустин призвал обеспечить самодостаточность российских цифровых решений
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
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