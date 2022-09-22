https://ria.ru/20220922/mishustin-1818602608.html
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства - РИА Новости, 22.09.2022
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:01
2022-09-22T10:01
2022-09-22T10:01
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.Ранее в Telegram появился аккаунт под именем премьера, на аватарке размещена его фотография."Председатель правительства Михаил Мишустин не ведёт соцсети, в том числе в Telegram", - ответили в пресс-службе.В правительстве напомнили, что вся официальная информация размещается на ресурсах правительства.
https://ria.ru/20220921/mishustin-1818356196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия
Мишустин не ведет соцсети, сообщили в пресс-службе правительства
Премьер Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не имеет аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Telegram, вся официальная информация публикуется на ресурсах правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
Ранее в Telegram появился аккаунт под именем премьера, на аватарке размещена его фотография.
"Председатель правительства Михаил Мишустин не ведёт соцсети, в том числе в Telegram", - ответили в пресс-службе.
В правительстве напомнили, что вся официальная информация размещается на ресурсах правительства.