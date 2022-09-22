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Расследование по делам обвиняемых по MH17 планируют завершить к 17 ноября - РИА Новости, 22.09.2022
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Расследование по делам обвиняемых по MH17 планируют завершить к 17 ноября
Расследование по делам обвиняемых по MH17 планируют завершить к 17 ноября - РИА Новости, 22.09.2022
Расследование по делам обвиняемых по MH17 планируют завершить к 17 ноября
Окружной суд Гааги рассчитывает завершить расследование в отношении всех четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины к 17 ноября,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:29
2022-09-22T11:29
в мире
нидерланды
россия
украина
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
донбасс
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги рассчитывает завершить расследование в отношении всех четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины к 17 ноября, сообщил в четверг председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Суд рассчитывает завершить расследование по делам всех четырех обвиняемых к 17 ноября, после чего сразу вынесет вердикт", - сообщил судья на заседании, трансляция которого ведется на сайте окружного суда Гааги.Ранее сообщалось, что окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20220815/mh17-1809707686.html
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в мире, нидерланды, россия, украина, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, донбасс
В мире, Нидерланды, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Бук (зенитный ракетный комплекс), MH17. Расследование, Донбасс
11:29 22.09.2022
 
Расследование по делам обвиняемых по MH17 планируют завершить к 17 ноября

Гаагский суд рассчитывает завершить расследование по делам обвиняемых по MH17 к 17 ноября

© Максим Блинов / Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги рассчитывает завершить расследование в отношении всех четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины к 17 ноября, сообщил в четверг председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Суд рассчитывает завершить расследование по делам всех четырех обвиняемых к 17 ноября, после чего сразу вынесет вердикт", - сообщил судья на заседании, трансляция которого ведется на сайте окружного суда Гааги.
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Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении MH17
Ранее сообщалось, что окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
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При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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В миреНидерландыРоссияУкраинаВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеДонбасс
 
 
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